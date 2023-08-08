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На Херсонщині окупанти облаштовують склади з БК у підвалах будинків – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Херсонщині окупанти облаштовують склади з БК у підвалах будинків – ЗМІ

На Херсонщині окупанти облаштовують склади з БК у підвалах будинків. / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Росіяни намагаються захистити склади боєприпасів від ударів Збройних сил України.

У Херсонській області російські терористи використовують місцеве населення як живий щит, намагаючись захистити склади БК від ударів ЗСУ. Так, окупанти облаштовують у Новій Каховці склади з боєприпасами у підвалах будинків місцевих мешканців.  

Про це пишуть ЗМІ.

"Цю інформацію ми не можемо ані остаточно підтвердити, ані спростувати. Але маємо такі свідчення з кількох джерел. Росіяни, використовуючи місцеве населення як живий щит, намагаються захистити склади з боєприпасами від обстрілів ЗСУ, адже Збройні сили України вправно влучають в усі склади. Такі дії росіян суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні. 

Окупанти облаштовують склади з БК у підвалах будинків / Фото: Крымский ветер / ©
Окупанти облаштовують склади з БК у підвалах будинків / Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, Гуменюк пояснила, чому РФ взяла паузу і не здійснює масовані обстріли з моря.

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Дата публікації
Перегляди
407
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