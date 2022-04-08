На Херсонщині окупанти обстріляли касетними снарядами човен з людьми

У човні перебувало 14 людей.

У Херсонській області Нововоронцовку обстріляли касетними снарядами.

Про це йдеться у групі "Новини Нововоронцовщини" на сторінці у Facebook.

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"Селище і його околиці було обстріляне касетними снарядами. Є жертви. Всі читали, що під обстріл попав човен, який евакуйовував людей. Для жителів декількох громад, це було єдиним порятунком врятувати життя та не допустити гуманітарної катастрофи в громадах. В човні перебувало 14 людей. Власник човна - поранений. Наразі його життю нічого не загрожує. Скажу, що це дійсно людина з великої літери. Він ніколи не був публічним, але завдяки йому відбувалося забезпечення ліками, гуманітаркою, дріжджами. Він постійно ризикував своїм життям", - йдеться у дописі.

Раніше стало відомо, що російські загарбники не дають виїхати мирним мешканцям з тимчасово окупованої території, а також чинять перешкоди для евакуації з вільної частини Донецької області.

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