На Херсонщині окупанти організовують плантації конопель та обіцяють "аграріям" відсоток від прибутку

На Херсонщині окупанти організовують плантації конопель та обіцяють "аграріям" відсоток від прибутку

Російські загарбники в Генічеській громаді зайнялися організацією плантацій коноплі, обіцяючи місцевим "аграріям" захист, відсоток із прибутку та посади у своїх "регіональних адміністраціях".

До злочинів загарбників у Херсонській області додався наркобізнес - російські військові та їхні прислужники в Генічеській громаді зайнялися організацією плантацій конопель.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"У кожній країні є мафія, але тільки в Росії у своєї мафії є ​​своя країна. До всіх раніше відомих злочинів орків на території Херсонської області додався наркобізнес. Орки та їхні прислужники в Генічеській громаді зайнялися організацією плантацій коноплі, обіцяючи місцевим "аграріям" захист, відсоток із прибутку та посади у своїх "регіональних адміністраціях. Власне, це приблизно все, що може дати Херсонській області "русский мир", окрім пам'ятників радянської епохи, терору та дефіциту всього", - зазначив він.

Крім того, російські загарбники планують селитись у квартири жителів Херсона, які виїхали з міста, щоб врятуватись від життя в окупації. Для цього окупанти вимагають від голів ОСББ надати їм перелік помешкань, у яких наразі ніхто не проживає.

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