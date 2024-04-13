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На Херсонщині окупанти організували склад із боєприпасами у школі – відео, координати

На Херсонщині окупанти організували склад із боєприпасами у школі – відео, координати

На Херсонщині окупанти організували склад із боєприпасами у школі – відео, координати

Школа на Херсонщині, де окупанти організували склад із боєприпасами / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани виявили склад окупантів в одній із шкіл на Херсонщині.

Окупаційні війська Росії організували склад із боєприпасами у підвалі школи села Новоолексіївка на Херсонщині.

Про це повідомили агенти підпільного руху "Атеш".  

"У результаті спостереження вдалося виявити, що окупанти зберігають там артилерійські снаряди, міни та інші боєприпаси. Отримана інформація свідчить про те, що всі Росії продовжують порушувати міжнародне право і використовувати мирні об'єкти для досягнення військових цілей", - йдеться у повідомленні.

Координати місця: 46.226880, 34.640316.

Нагадаємо, партизани дістали секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ – "спливли" цікаві дані.

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Окупанти зберігають боєприпаси у підвалі школи на Херсонщині

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