На Херсонщині окупанти "пакують речі": у ЗСУ розповіли, до чого вони готуються

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області фіксують масові мародерства. У ЗСУ припускають, що це означає, що вони не збираються закріплюватися у тих населених пунктах.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

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"Вони чинять подворові обходи і як констатують військові у них йде "загострення мародерської хвороби". Вони пакують речи, дуже багато відправляють за поребрік. Це, як правило ознака того, що вони вже не закріплюються в тих населених пунктах і переміщуються очевидно вглиб", - розповіла вона.

За її словами, найімовірніше, що загарбники будуть шукати "місце зимівлі, де треба буде закріпитися на більш щільних рубежах оборони, де є залізо-бетонні конструкції".

Гуменю додала, що окупаційна "влада" посилює тисе на місцеве населення із метою знайти проукраїнських людей.

"Там посилюються поліцейські норми тиску на населення, які окупанти вважають для себе правильними, коли вишукують проукраїнські налаштованих людей, коли вишукують тих, хто ще не отримав російську "червону книжечку" і намагаються провести насильницьку паспортизацію серед того населення, яке можуть дістати з домівок", - додала вона.

Нагадаємо, військові ЗСУ на Запорізькому напоррямку показали відбиті позиції та розповіли про ситуацію на "нулі".

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