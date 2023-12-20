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На Херсонщині окупанти перетворили на полігон територію заповідника (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Херсонщині окупанти перетворили на полігон територію заповідника (фото)

Заказник місцевого значення "Карадай" на Херсонщині / Фото: з відкритих джерел

Росіяни влаштували полігон на території півострова-заповідника у Херсонські області.

На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти облаштували артилерійський полігон на території ландшафтного заказника місцевого значення "Карадай". 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На півострові Карадай від 2020 року було створено ландшафтний заказник. Після окупації росіяни відпрацьовують стрільбу по акваторії.

"Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин", - йдеться у повідомленні.

Заказник місцевого значення
Заказник місцевого значення "Карадай" на мапі України

Нагадаємо, на ТОТ окупанти змушують дітей допомагати ворожій армії.

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Дата публікації
Перегляди
396
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