На Херсонщині окупанти перетворили на полігон територію заповідника (фото)

На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти облаштували артилерійський полігон на території ландшафтного заказника місцевого значення "Карадай".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На півострові Карадай від 2020 року було створено ландшафтний заказник. Після окупації росіяни відпрацьовують стрільбу по акваторії.

"Варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби. В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин", - йдеться у повідомленні.

Заказник місцевого значення "Карадай" на мапі України

Нагадаємо, на ТОТ окупанти змушують дітей допомагати ворожій армії.

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