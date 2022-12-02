На Херсонщині окупанти посилили фільтраційні заходи, а в Криму готуються до мобілізації – Генштаб

На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники ще більше посилили фільтраційні заходи.

На тимчасово окупованій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Окупанти перевіряють транспорт, телефони та документи цивільних.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 грудня.

"Зокрема, на пропускних пунктах на в'їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів", – йдеться в повідомленні.

А в тимчасово окупованому Криму співробітники військових комісаріатів готуються до чергової хвилі мобілізації.

"За наявною інформацією, в місті Керч звіряють дані військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах", – додали в Генштабі.

Нагадаємо, російські війська протягом 30 листопада 34 рази обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого загинула людина.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу середмістя Херсона 30 листопада загинула жінка похилого віку, що перебувала у власній квартирі.

Тим часом голова МЗС Росії Сергій Лавров публічно підтвердив, що загарбники бомблять Херсон після його деокупації 11 листопада.

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