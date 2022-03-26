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На Херсонщині окупанти посилюють терор: обшукують будинки, викрадають жінок та катують місцевих

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На Херсонщині окупанти посилюють терор: обшукують будинки, викрадають жінок та катують місцевих

Прокуратура Херсонської області

Також на тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів.

В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів.

Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ.

"Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в окремих населених пунктах Чернігівської області окупанти здійснюють примусове розповсюдження так званої “гуманітарної допомоги” серед місцевого населення з метою створення пропагандистських репортажів російськими ЗМІ.

Також на тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщення місцевого населення.

Крім того, 86 населених пунктів Херсонської області знеструмлені й без води. 5660 жителів залишились без газопостачання. 

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