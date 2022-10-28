На Херсонщині окупанти посилюють угруповання за рахунок "мобіків" і продовжують "евакуацію" - Генштаб  

Російські окупанти посилюють угруповання на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області за рахунок "мобіків". Крім того, з регіону триває так звана "евакуація".

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ 28 жовтня.

Зазначається, що російська армія посилила напрямок мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули тимчасово зайняті території.

З Херсонщини окупанти активно вивозять медобладнання та майно з "націоналізованих” підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов переконаний, що російська армія буде битися за Херсон до останнього солдата. Ймовірно, вважає експерт, Путін наказав не відступати з правого берега Дніпра в Херсонській області.

Міноборони України інформує, що в регіоні тривають бої. На Херсонському напрямку ЗСУ перебувають в активній обороні та не віддають території росіянам.

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