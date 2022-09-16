На Херсонщині окупанти повісили чоловіка у власному дворі, а іншого катували гарячою праскою

В окупованих містах і селах на півдні регулярно зникають люди.

З тимчасово окупованої Херсонської області надходить інформація про катування місцевих жителів російськими військовими та представниками силових структур РФ.

Про страшні випадки повідомляє поліція Херсонської області.

Так, російські військовослужбовці прийшли до квартири 72-річного чоловіка, шукали зброю та документи на житло, катували гарячою праскою та стріляли над вухом господаря, потім його забрали у невідомому напрямку.

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У передмісті Херсона військові РФ забрали місцевого жителя. Чоловіка викрали з його робочого місця, одягнули мішок на голову і вивезли у невідомому напрямку.

Після деокупації населених пунктів з’являються все нові факти воєнних злочинів російської армії.

В одному з сіл Бериславського району представники військових формувань РФ скоїли умисне вбивство місцевого жителя, його повісили у власному подвір’ї. Окупанти не дали рідним захоронити чоловіка, його поховали у дворі будинку.

Поліцією відкрито кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що в лісі біля Ізюму, після деокупації, виявлено 450 могил.

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