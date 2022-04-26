На Херсонщині окупанти примусово виселяють усіх жителів одного з сіл - Денісова

Російські загарбники до кінця квітня наказують мешканцям покинути населений пункт.
На тимчасово окупованій території Херсонської області у селищі міського типу Велика Олександрівка окупанти змушують місцеве населення до 28 квітня залишити домівки.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
До жителів, які не виконають їх незаконний наказ, буде застосовано примусову евакуацію.
"Виселяючи громадян України зі своїх помешкань, країна-окупант порушує норми міжнародного права, згідно з яким право на житло - це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян", - зазначила вона.
Вона підкреслила, що статтею 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та статтею 12 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права передбачено, що право на житло має реалізовуватися за умови вільного вибору людиною місця проживання.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму вихователів змушують розповідати дітям про "спецоперацію" в Україні та малювати з ними плакати з рашистською символікою "Z".
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