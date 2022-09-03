На Херсонщині окупанти пропонують людям заповнювати анкети, щоб отримати російський паспорт

Загарбники ходять по домівках та пропонують місцевим жителям заповнити анкети для отримання громадянства РФ.

Ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною. Окупанти продовжують нищити деокуповані населені пункти, в тимчасово окупованих вони продовжують вчиняти воєнні злочини відносно мирних херсонців.

Про це повідомив Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У селищі Велика Лепетиха Каховського району військові РФ ходять по будинках та пропонують жителям заповнювати анкети на отримання паспорта РФ", - зазначив він.

Поліція відкрила ще 16 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів російської армії проти мирних жителів Херсонської області.

За словами очільника ОВА, у Херсоні на співпраці з окупантами викрито керівника лікарні та двох його заступниць. Палати стаціонару лікарні, де мали надавати медичну допомогу хворим жителям міста, керівник віддав під житло для російських солдатів.

"У Херсоні по вул.Нафтовиків окупанти захопили територію заводу для розміщення там своєї техніки та особового складу. Вони привласнили та використовують всі споруди, обладнання, транспорт, виробничі запаси, інженерні та енергетичні комунікації виробничого комплексу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Арестович розповів про шалені втрати окупантів під час контрнаступу ЗСУ на півдні.

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