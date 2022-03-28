На Херсонщині окупанти шукають українських військових серед мирного населення — Генштаб ЗСУ

Ворог намагається також виявити і громадських активістів.

У Херсонській області російські окупанти шукають серед мирного населення українських військових і вилучають у мешканців будь-яку зброю.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Таврійському напрямку підрозділи росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи для виявлення військовослужбовців силових структур України, учасників антитерористичної операції, громадських активістів, а також вилучення зброї та боєприпасів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ також розповіли, на яких напрямках окупанти зосереджують зусилля. Так, зокрема, ворог намагається взяти під контроль населені пункти Попасна та Рубіжне, а також захопити місто Маріуполь.

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