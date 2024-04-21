На Херсонщині окупанти скинули авіабомби на село Козацьке – фото наслідків

Окупаційні війська Росії вранці 21 квітня скинули дві керовані авіабомби на село Козацьке Херсонської області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні зранку окупаційна армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Херсонщині авіабомбами / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки удару по Херсонщині авіабомбами / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін додав, що внаслідок "прильоту" один житловий будинок загорівся. Ніхто з цивільних не постраждав.

Нагадаємо, на Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи (фото).

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