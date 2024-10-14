На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на автівку: дві жінки загинули 

Сьогодні, 14 жовтня, росіяни атакували з дрона цивільний автомобіль поблизу Гаврилівки.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"На жаль, травми, несумісні з життям, дістали двоє жінок, 72 та 56 років. Також поранено 46-річного водія транспортного засобу", - написав він.

Крім того, російські військові близько 10:00 скинули вибухівку з дрона у Новоолександрівці на Херсонщині. 68-річний чоловік, який перебував на вулиці, отримав вибухову травму і поранення ніг. Лікарі надали йому допомогу на місці.

Влада Херсонщини повідомила, що упродовж серпня російські військові 2200 разів атакували з безпілотників населені пункти області. Людей закликають до евакуації до безпечних районів, жителі просять захистити їхні населені пункти системами РЕБ, а російська влада продовжує відкидати звинувачення в агресії проти мирного населення України.

Як вберегтися жителям Херсонщини від ворожих дронів - читайте у новині.

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