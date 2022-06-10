На Херсонщині окупанти та колаборанти розпочали нову хвилю підготовки до "референдуму" про приєднання до РФ

На Херсонщині окупанти та колаборанти розпочали нову хвилю підготовки до "референдуму" про приєднання до РФ

На Херсонщині окупаційні війська та їх посіпаки з колаборантської влади розпочали нову хвилю підготовчих заходів до "референдуму" про приєднання до Росії.

Тим часом на лінії зіткнення російські військові продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі, також укріплюють позиції, підтягують озброєння і мінують територію. В окупованих населених пунктах багато замінованих полів, доріг, мостів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"На Миколаївщині тривали обстріли Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Широківська та Інгульська громади зазнали обстрілів переважно по сільськогосподарським угіддям поза населеними пунктами", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОК "Південь", піротехніки Миколаєва вперше зіштовхнулись з уламками протикорабельної ракети під час розмінування територій. Всі факти прояву ворожої агресії проти України ретельно документуються і розслідуються в рамках кримінального провадження.

Протягом ночі українськими підрозділами в ході бойових дій знищено 20 окупантів, гаубицю «Мста-Б» та 3 бронетранспортери (БТРи).

Зауважимо, окупаційна влада не один раз переносила запланований "референдум" щодо приєднання Херсонщини до складу РФ. Так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов зізнався, що через тривалі бойові дії - це питання не на часі. Ймовірно, що "рефендум" відбудеться наступного року.

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