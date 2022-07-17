На Херсонщині окупанти укріпляють рубежі оборони залізобетонними конструкціями – ОК "Південь"

На Херсонщині російські військові активного наступу не ведуть. Вони облаштовують рубежі оборони та намагаються укріпити їх за допомогою залізобетонних конструкцій.

Українські військові мають певні здобутки, але необхідно закріпитися на цих територіях.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк, пише "Суспільне".

"Щоразу, як проводиться зачистка звільненого регіону або населеного пункту, росіяни використовують авіаційні удари, заходять гелікоптерами бити по тих позиціях, які ми зайняли. Тому ми дуже обережні в прогнозах. Робимо свою роботу", - сказала вона.

"У російських військових складна ситуація з логістикою та забезпеченням. Це означає, що немає впевненості для того, щоб вирушати вперед", - зазначила Гуменюк.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині російські загарбники намагаються захиститись від ударів української армії, переміщаючись туди, де їх будуть оточувати мирні жителі.

Крім того, Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України. Заходи включають переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям, а також у Херсоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наказав деокупувати південні регіони України. Для цього ЗСУ активно готуються та освоюють сучасну західну зброю.

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