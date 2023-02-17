На Херсонщині окупанти вбили за добу трьох мирних мешканців, ще семеро - отримали поранення

Російські загарбники 76 разів атакували Херсонщину: били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Російські військові минулої доби 76 разів обстріляли населені пункти Херсонської області.

16 лютого троє людей загинули та семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 76 разів атакували Херсонщину. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Херсон окупанти обстріляли дев'ять разів: поцілили у торговельний порт та житлові будинки.

Нагадаємо, у Новій Каховці партизани підірвали автівку з окупантами – є загиблі і поранені.

Лікарні під обстрілом: росіяни атакували медзаклади на Херсонщині

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