Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Херсонщині окупанти вбили за добу трьох мирних мешканців, ще семеро - отримали поранення

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
258
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Херсонщині окупанти вбили за добу трьох мирних мешканців, ще семеро - отримали поранення

Фото: Поліція Херсонської області

Російські загарбники 76 разів атакували Херсонщину: били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Російські військові минулої доби 76 разів обстріляли населені пункти Херсонської області.

16 лютого троє людей загинули та семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 76 разів атакували Херсонщину. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Херсон окупанти обстріляли дев'ять разів: поцілили у торговельний порт та житлові будинки.

Нагадаємо, у Новій Каховці партизани підірвали автівку з окупантами – є загиблі і поранені.

Лікарні під обстрілом: росіяни атакували медзаклади на Херсонщині

Лікарні під обстрілом: росіяни атакували медзаклади на Херсонщині

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
258
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація