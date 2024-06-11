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На Херсонщині окупанти вгатили дроном по авто поліцейських – фото

На Херсонщині окупанти вгатили дроном по авто поліцейських – фото

Руйнування на Херсонщині / Фото: Associated Press

Росіяни атакували Бериславську громаду на Херсонщині.

Окупаційні війська Росії вдень 11 червня атакували з безпілотника село Нововоронцовка на Херсонщині. Внаслідок атаки було знищено автівку поліцейських.

Про це повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.

"Внаслідок удару fpv-дрона знищена автівку правоохоронців, а також пошкоджено припарковані поруч машини. Місцеві жителі не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Понівечена автівка правоохоронців на Херсонщині / Фото: Володимир Літвінов / ©
Понівечена автівка правоохоронців на Херсонщині / Фото: Володимир Літвінов

Нагадаємо, Україна створює зону для польотів над Кримом – скільки комплексів ППО залишилось у росіян.

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