На Херсонщині окупанти вгатили дроном по авто поліцейських – фото

Росіяни атакували Бериславську громаду на Херсонщині.
Окупаційні війська Росії вдень 11 червня атакували з безпілотника село Нововоронцовка на Херсонщині. Внаслідок атаки було знищено автівку поліцейських.
Про це повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов.
"Внаслідок удару fpv-дрона знищена автівку правоохоронців, а також пошкоджено припарковані поруч машини. Місцеві жителі не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна створює зону для польотів над Кримом – скільки комплексів ППО залишилось у росіян.
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