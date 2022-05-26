На Херсонщині окупанти відправляють людей через мінні поля, а вцілілих розстрілюють

Окупанти в Херсонській області пропускають людей, але скеровують на мінні поля, а людей, які таки прорвалися через міні пастки розстрілюють з мінометів та кулеметів.

На кордоні Миколаївської та Херсонської областей нашим бійцям та знімальній групі ТСН вдалося дістатися до місця, де загинули цілі сім’ї.

«Кажуть, що це «зелена дорога», дають їм проїхати кілька разів, а потім мінують поля і навмисне знищують», - розповідають військові.

Вже тут цвинтар автомобілів і людей просто неба серед поля на межі Херсонської та Миколаївської областей. Цією дорогою окупанти пускають автомобілі з біженцями, щоб їх за деякий час розстріляти. Колону з біженцями з Херсона окупанти знищили ще місяць тому, але наблизитись до автівок українські воїни змогли лишень зараз, коли вибили окупантів з посадки. «Люди довго лежали, хотів забрати їх, але не могли зробити цього, бо противник не давав», - пояснюють бійці.

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Уціліли з цієї колони дві жінки з дітьми, дві Тетяни. «Коли почались повідомлення, що вчителів можуть депортувати до Криму на перенавчання», - розповідає вчителька Тетяна, що стало для неї останьою краплею у сумнівах їхати чи ні.

«В мене великий страх, я телефонувала Тані, що нам точно треба покидати, домовились, що разом будемо виїздити», - розповідає подруга Тетяна.

Два десятки автівок минаючи блокпости поїхали не основним шляхом, бо там затори по кілька сотень машин. «Ми під’їхали, вони сказали, що ви сюди не проїдете, тут заміновано, там дорога, туди їдуть люди і ви їдьте - половина машин повернулась, не поїхала», - пригадують жінки.

Їх рашисти спрямували на мінне поле. У салоні їхали батьки Тані і вона позаду з дітьми. Проскочили пів дороги аж поки їх не почали обстрілювати з мінометів та кулеметів, а далі підрив. Вибух на міні бачила подруга, яка у авто була в голові колони. «Коли повернулася вліво, почула звук, вирви піднімаються, до землі пригорнула дітей, думала захищу і коли повернулась назад, почула дуже потужний вибух, ми проскочили до селища і повідомили, що та люди», - розповідає Таня.

Коли після вибуху жінка прийшла до тями, вона лежала з дітьми на землі, її батьків порозкидало. Підняла сина на спину і з донькою поповзли до села, а там їх врятували наші бійці.

Ця жінка з дітьми дивом уціліла, а батьки, яких шукала місяць, загинули - вони лишились біля авто. Їхні тіла наші бійці змогли забрати лишень зараз. Рашисти використовують людей, як живий щит.

«Починають прикриватись місцевим населенням, говорять, що можна виїхати, проїхати. А за фактом, прикриваються і вбивають, вони не дивляться, що там діти, дорослі і старі люди», - кажуть бійці.

Дві Тетяна з дітьми вже у безпеці. У тихому селі жінки вчаться жити по новому. Вчителька Тетяна каже, що про Херсон не забуває ні на мить, бо спілкується ще з людьми, там в окупації українці не втрачають віри, що Україна повернеться.

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