На Херсонщині окупанти використовують танки з українськими прапорами для фейкової картинку атаки ЗСУ

На Херсонщині окупанти використовують танки з українськими прапорами для фейкової картинку атаки ЗСУ

Жителів Херсонської області попереджають про провокації з боку російської армії. Окупанти на свої танки вішають українські прапори, а потім обстрілюють захоплені території.

Як пояснює оперативне командування "Південь", це росіяни роблять з метою дискредитації ЗСУ. Зазначається, на околицю селища Грозове Херсонської області виїхали російські танки з українськими прапорами. Ця колона рушила в напрямку селища Молодецьке.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів ЗСУ на захоплених ним територіях, після чого з тих самих танків здійснює обстріл захоплених населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, у Херсонській області Збройні сили України ліквідували двох російських генералів, ще один - у тяжкому стані.

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