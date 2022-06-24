На Херсонщині окупанти викрали голову Білозерської селищної ради та місцевого депутата

Посадовцям зав'язали очі та повезли в невідомому напрямку.
У Херсонській області російські військові викрали голову Білозерської селищної ради Антоніну Чередник та депутата Володимира Посунька.
Про це повідомив радник очільника Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"Херсонщина. Окупанти продовжують викрадати наших людей. У Білозерці місцеві мешканці повідомляють, що зранку схопили голову Білозерської селищної ради Антоніну Чередник та депутата Володимира Посунька. Їм зав'язали очі та повезли в невідомому напрямку", - зазначив Хлань.
Нагадаємо, колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков скоїв самогубство після звільнення з полону російських загарбників.
Читайте також:
- Озброєння України: які країни поставили 100% обіцяного (інфографіка)
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті