На Херсонщині окупанти викрали голову Білозерської селищної ради та місцевого депутата

На Херсонщині окупанти викрали голову Білозерської селищної ради та місцевого депутата

Посадовцям зав'язали очі та повезли в невідомому напрямку.

У Херсонській області російські військові викрали голову Білозерської селищної ради Антоніну Чередник та депутата Володимира Посунька.

Про це повідомив радник очільника Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Херсонщина. Окупанти продовжують викрадати наших людей. У Білозерці місцеві мешканці повідомляють, що зранку схопили голову Білозерської селищної ради Антоніну Чередник та депутата Володимира Посунька. Їм зав'язали очі та повезли в невідомому напрямку", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков скоїв самогубство після звільнення з полону російських загарбників.

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