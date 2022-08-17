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На Херсонщині окупанти викрали голову ОТГ з власного будинку

На Херсонщині окупанти викрали голову ОТГ з власного будинку

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На Херсонщині окупанти викрали голову ОТГ з власного будинку

Фото: Запорізька ОВА.

Жінка відмовлялася співпрацювати з ворогом.

На Херсонщині російські загарбники викрали голову Верхньорогачицької ОТГ Світлану Коротун, яка відмовлялася співпрацювати з ними.  

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Вчора, 16.08.2022, близько 11:00 з власного будинку була викрадена голова Верхньорогачицької ОТГ Коротун Світлана Іванівна. Її було вивезено в невідомому напрямку, ймовірно, до Каховки. Всі пропозиції співпрацювати з орками вона відхилила", - зазначив він.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти викрали волонтерку і захопили приміщення держустанови.

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