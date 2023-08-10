На Херсонщині окупанти випадково скинули бомби на власні позиції

Cнаряди не завжди долітають до житлових будинків та падають просто на позиції загарбників на лівому березі.

Російські окупанти минулої доби скинули три керовані авіаційні бомби на свої позиції на південному напрямку.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

З її слів, ворог продовжує обстріли мирного населення на Херсонщині і подекуди підтягнув резерви. Через що кількість обстрілів на півдні зросла до 40 на день.

"Ми робимо все, аби російські боєприпаси не долітали до мирних мешканців. В деяких випадках окупантам вдається з цим впоратися самим. Вчора, намагаючись атакувати тактичною авіацією з випуском керованих авіабомб, Бериславський район на правому березі, вони впустили три КАБи просто на себе — на свої власні підрозділи, які затишно влаштувалися на Лівому березі", — зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що окупанти відкрили шлюзи Каховської ГЕС і затопили власні позиції.

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