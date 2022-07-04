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На Херсонщині окупанти з "Градів" обстріляли Заградівку: загинула людина

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На Херсонщині окупанти з "Градів" обстріляли Заградівку: загинула людина

Фото: Associated Press

Російські окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" населений пункт Херсонської області.

Є жертви та постраждалі.

Про це інформує Оперативне угруповання військ "Каховка".

Зазначається, що на Херсонщині російські війська накрили артилерійським вогнем населений пункт Заградівку. Унаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще одного мирного жителя було поранено.

Деталі обстрілу та кількість постраждалих встановлюються.

Раніше стало відомо, що російські війська у Херсонській області навмисно обстрілюють склади з вибухонебезпечними речовинами. Зазначається, що це не перший випадок, коли ворог обстрілює склади з аміачною селітрою, раніше схожі обстріли зафіксували в Краматорську та на Харківщині.

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