На Херсонщині окупанти заборонили жителям деяких населених пунктів наближатися до переправ – Генштаб

На більшості напрямків противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії.

Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку.

Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 16 вересня.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із озброєння танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Харківському напрямку, зокрема і з території російської федерації, - в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін;

на Слов’янському напрямку – в районі населеного пункту Гороховатка;

на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог активних дій не проводив. Продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Первомайське, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознисенське та Осокорівка. Російські окупаційні війська продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах - особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей.

Нагадаємо, в Ізюмському районі стало відомо про п’ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові. За даними української влади, кількість загиблих може перевищити Бучанську трагедію.

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