На Херсонщині окупанти закатували ветерана АТО: прокуратура розслідує справу

Херсонська обласна прокуратура розслідує справу жителя Херсонщини, ветерана АТО. Чоловік помер від катувань російських військових.

Чоловік помер у лікарні після знущань.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Ветерана викрали на початку квітня з власного будинку у селі Абрикосівка. Де його тримали - невідомо, але чоловіка не було два тижні. За цей час військові РФ застосовували до нього фізичне насилля та тортури. Після яких чоловік потрапив до лікарні у критичному стані, де згодом помер.

Наразі слідчі встановлюють обставини події та причетних осіб, досудове розслідування триває.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у загиблого залишилося двоє дітей.

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Нагадаємо, військові злочинці РФ зробили фотографії закатованого та вбитого хлопця і відправили його матері.

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