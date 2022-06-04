На Херсонщині окупанти замінували пляж в Лазурному: загинуло троє людей

На Херсонщині окупанти замінували пляж в Лазурному: загинуло троє людей

На пляжі курортного селища Лазурного (Скадовський район) на російській міні підірвались троє місцевих жителів.

Військові РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області

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Трагедія сталася поблизу пансіонату "Парус". Від вибуху всі троє загинули на місці.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Раніше повідомлялося, що чоловік виїхав проводити сільгоспроботи у полі біля села Липівка та натрапив на вибухонебезпечний пристрій. У результаті техніку серйозно пошкодило, а сам тракторист вижив.

А в Чернігівській області водій трактора наїхав на боєприпас та підірвався. Чоловік травмувався.

Староста села Гавронщина на Київщині разом із двома військовими підірвалися на розтяжці

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