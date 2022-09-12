На Херсонщині окупанти запасаються цивільним одягом, готуючись до втечі – Братчук

Загарбники опинилися у складній ситуації через загрозу оперативного оточення на деяких напрямках.

У Херсонській області російські окупанти готуються до втечі, запасаючись цивільним одягом.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Херсонщина. За інформацією учасників Руху опору "Південь", в обласному центрі та інших населених пунктах області російські окупанти активно запасаються цивільним одягом. Таким чином вони хочуть не лише підготуватися до втечі, а, якщо це не вдасться, здаватися у полон ЗСУ під час деокупації регіону", – стверджує Братчук.

Раніше стало відомо, що підрозділи ЗС РФ через успішний контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку ведуть переговори з Києвом про здачу в полон. Цю інформацію озвучила керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, українська армія продовжує здійснювати контрнаступ на півдні України — військовослужбовцям на окремих ділянках фронту вдалося просунутися вглиб території на кілька десятків кілометрів.

Аналітики заявляли, що росіяни в Херсоні все ще стикаються з атаками та загрозою нових атак на цьому напрямку.

"Російський президент Володимир Путін ризикує зробити смертельну помилку, зволікаючи в наданні підкріплення на луганську лінію, тим самим поставивши під загрозу оборону Херсона або припинивши наступальні операції навколо Бахмута та Донецька. Українська кампанія, схоже, має на меті поставити Путіна саме перед такою дилемою та отримати вигоду майже від будь-якого його рішення", - зазначили аналітики.

Раніше повідомлялося, що з надходженням все більшої кількості озброєнь Україна непомітно змінила стратегію війни. Українські війська завдали серйозної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область під час контрнаступу. Однак нинішній контрнаступ не покладе край війні, вважають експерти ISW.

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня

Читайте також: