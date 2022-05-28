На Херсонщині окупанти зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки

На Херсонщині окупанти зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки

Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони.

Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області.

Бойові дії тривають.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 28 травня - на 94 добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших.

Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, на півдні України Збройні сили проводять контрнаступальні дії, ворог зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.

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