Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Херсонщині окупанти зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки

Дата публікації
Перегляди
1299
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Херсонщині окупанти зазнали втрат та зайняли оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки

Фото: фото: Наталя Нагорна

Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони.

Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області.

Бойові дії тривають.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 28 травня - на 94 добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Прибузьке, Посад-Покровське, Благодатне, Осокорівка, Нововоронцовка, Новоолександрівка та інших.

Силами зенітних ракетних систем С-300 противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, на півдні України Збройні сили проводять контрнаступальні дії, ворог зазнає суттєвих втрат та відступає на раніше займані рубежі.

У момент удару в підвалі ховалися люди: росіяни розбомбили кінотеатр у Лисичанську

У момент удару в підвалі ховалися люди: росіяни розбомбили кінотеатр у Лисичанську

Читайте також:

Наступна публікація