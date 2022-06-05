На Херсонщині окупанти змушують підприємців виставляти цінники в рублях: фото

Росіяни погрожують підприємцям, які відмовляються виставляти цінники у рублях.

Російські загарбники змушують підприємців Херсонщини виставляти цінники у рублях.

Про це повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань.

"Херсонці не хочуть користуватись російськими рублями. Вони тут не потрібні. Підприємці відмовляються ставити подвійні цінники у магазинах. Тому від окупантів у місті розклеїли ось такі листівки", - написав він.

Депутат опублікував фото таких оголошень із погрозами на адресу підприємців.

Він наголосив, що "єдина можливість у росіян хоч десь ввести рублі — погрози забрати чи знищити майно".

Фото: Сергій Хлань

Фото: Сергій Хлань

Нагадаємо, окупанти побоюються опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області.

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