На Херсонщині окупанти змушують підприємців виставляти цінники в рублях: фото

Росіяни погрожують підприємцям, які відмовляються виставляти цінники у рублях.
Російські загарбники змушують підприємців Херсонщини виставляти цінники у рублях.
Про це повідомив депутат облради, радник голови ОВА Сергій Хлань.
"Херсонці не хочуть користуватись російськими рублями. Вони тут не потрібні. Підприємці відмовляються ставити подвійні цінники у магазинах. Тому від окупантів у місті розклеїли ось такі листівки", - написав він.
Депутат опублікував фото таких оголошень із погрозами на адресу підприємців.
Він наголосив, що "єдина можливість у росіян хоч десь ввести рублі — погрози забрати чи знищити майно".
Нагадаємо, окупанти побоюються опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області.
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