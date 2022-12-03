На Херсонщині ОВА оголосила евакуацію з лівого берега Дніпра: де та коли

Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє, що від 3 грудня (субота) до 5 грудня (понеділок) включно триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"3-5 грудня знімається заборона перетину річки Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби. Це робиться для того, аби люди, які перебувають на дачах на лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до Херсона. Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Тож у вказаний період буде знято заборону виходу на воду, але тільки у світлий час доби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що річкові переходи будуть дозволені на ділянці Річковий вокзал. На інших ділянках річки дозволу на переправу у названі дати не буде.

"У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці. Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України", - наголосив Янушевич.

Ситуація на Херсонщині

Окупанти 19 жовтня оголосили про евакуацію мешканців Херсонської області на лівий берег Дніпра. Пізніше, 28 жовтня, вони повідомили, що вивезення людей завершено.

Збройні сили України повернули Херсон під контроль України 11 листопада.

Полковник запасу СБУ, військовий експерт Михайло Притула зазначив, що окупанти готуються до здачі територій на лівому березі Херсонської області – через погану логістику загарбникам важко утримувати лівобережжя Херсонщини.

Військовий експерт Олексій Мельник на противагу вважає, що росіяни не тікатимуть з лівого берега Дніпра настільки стрімко, як це було на правобережжі. За його словами, угруповання російських військ на лівому березі Херсонській області залишатиметься на своїх позиціях доти, доки матиме можливість їх утримувати.

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