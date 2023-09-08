На Херсонщині п'яні окупанти влаштували між собою стрілянину: є загиблі

Російські окупанти влаштували між собою стрілянину у селищі Дніпряни на окупованій частині Херсонської області. П'яні росіяни влаштували розбірки.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

"У селищі Дніпряни на окупованій Херсонщині на територію сільськогосподарського підприємства увірвалися близько 30 російських окупантів. Загарбники напились горілки і почали з'ясовувати між собою стосунки. Дійшло до перестрілки, внаслідок чого п'ять окупантів загинули", - розповів Ковальов.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях російські загарбники і далі захоплюють та використовують об'єкти цивільної інфраструктури у своїх військових цілях.

Нагадаємо, легітимна влада Маріуполя повідомила, що в окупованому місті постійно відбуваються перестрілки та "бандитські розбірки". Зокрема, зазначається, що кількість конфліктів між різними підрозділами військових з використанням вогнепальної зброї лише зростає.

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