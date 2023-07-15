На Херсонщині партизани АТЕШ підірвали дві вантажівки з окупантами: фото

Внаслідок підриву шестеро військових ЗС РФ було знищено, дві вантажівки, що їх перевозили, – пошкоджено

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок збройних сил РФ на Херсонщині.

Про це йдеться на каналі "АТЕШ" у Telegram.

Українські партизани заявили, що 14 липня провели успішну операцію у селі Великі Копаніна тимчасово окупованій території Херсонської області.

"14.07.23 о 12:00 агент руху "АТЕШ" влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані Херсонської області. Стоянка знаходилася навпроти непрацюючої АЗС "Укрнафта" на вулиці Леніна, 34. Внаслідок підриву 6 військових ЗС РФ було знищено, 2 вантажівки, що їх перевозили, – пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

"АТЕШ" – військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення.

Раніше рух "АТЕШ" повідомив, що росіяни намагаються врятувати Кримський міст від ракет Storm Shadow, тож встановлюють на ньому примітивні кутові відбивачі.

Читайте також: