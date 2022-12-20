На Херсонщині під час облаштування оборонних споруд знайшли давньоримське поселення: фото

Українські прикордонники під час облаштування фортифікаційних споруд у Херсонській області знайшли давньоримське поселення.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники облаштовували фортифікаційні споруди та на глибині метра почали знаходити амфори та давні глечики. Про це одразу ж повідомили археологів. Наразі усі оборонні роботи на цьому місці припинено.

"Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти. Після перемоги на цьому місці буде працювати археологічна експедиція", - йдеться у повідомленні.

Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, раніше в Одеській області військовослужбовці 126-ї бригади тероборони знайшли дві неушкоджені амфори. Їх обережно дістали й передали співробітникам археологічного музею. Учені визначили - посуд виготовлений ще в 4-му столітті до нашої ери і тепер поповнить колекцію музею. Археологи, що вивчають давні поселення цього регіону, дуже здивовані тим, як професійно повелися військові.

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