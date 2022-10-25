На Херсонщині підрозділи ЗСУ знищили 13 ворожих цілей: склади, техніку та бліндажі (відео)

Сили оборони України у Херсонській області вразили об'єкти, які ворожа армія використовувала для утримання регіону.

На Херсонщині силами мобільного підрозділу Курта 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та підрозділу Нацгвардії було знищено 13 цілей окупантів.

Про це повідомили 25 жовтня в оперативному командуванні "Південь", опублікувавши відповідне відео.

“Завдяки успішно проведеній дорозвідці 2-а зведеними групами 28-ої омбр та 27-ої Печерської бригади НГУ, сили оборони України вразили більше десятка об'єктів, які ворожа армія використовувала для утримання регіону”, - йдеться у повідомленні.

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Серед знищених ворожих цілей - 2 склади з боєкомплектом, танк, багатоцільовий легкоброньований тягач та 6 одиниць військової автомобільної техніки, зокрема 4 джипи. Також було вражено 2 бліндажі, де переховувався особовий склад.

Нагадаємо, військовослужбовці Збройних сил України деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

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