На Херсонщині понад 2 тисячі споживачів без газу – окупанти обстріляли критичний об'єкт

На Херсонщині під обстріл окупантів 11 травня потрапила газорозподільча станція у Станіславській громаді. Понад 2 тисячі споживачів залишились без газу.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він наголосив, що окупанти продовжують бити по критичній інфраструктурі Херсонщини.

"Під російський обстріл потрапила газорозподільча станція у Станіславській громаді. Без газу залишаться 4 населених пункти: Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка", – зазначив він.

Прокудін додав, що як тільки дозволить безпекова ситуація спеціалісти розпочнуть відновлювальні роботи. Ремонт ускладнюються численними обстрілами.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили важливу заяву про наступ Росії на Харківщині.

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