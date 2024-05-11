На Херсонщині понад 2 тисячі споживачів без газу – окупанти обстріляли критичний об'єкт

Росіяни обстріляли газорозподільчу станцію на Херсонщині.
На Херсонщині під обстріл окупантів 11 травня потрапила газорозподільча станція у Станіславській громаді. Понад 2 тисячі споживачів залишились без газу.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він наголосив, що окупанти продовжують бити по критичній інфраструктурі Херсонщини.
"Під російський обстріл потрапила газорозподільча станція у Станіславській громаді. Без газу залишаться 4 населених пункти: Станіслав, Широка Балка, Олександрівка та Софіївка", – зазначив він.
Прокудін додав, що як тільки дозволить безпекова ситуація спеціалісти розпочнуть відновлювальні роботи. Ремонт ускладнюються численними обстрілами.
Нагадаємо, у ЗСУ зробили важливу заяву про наступ Росії на Харківщині.
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