На Херсонщині РФ обстріляла Антонівку: одна людина загинула, четверо поранених

Російські війська вдень 11 серпня обстріляли Антонівку в Херсонській області. Внаслідок атаки 72-річна жінка отримала мінно-вибухову травму і була госпіталізована.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація та Херсонська обласна прокуратура.

Ранком цього ж дня під обстріл потрапило Велетенське. 81-річній жінці надали медичну допомогу на місці.

По обіді окупанти атакували Антонівку з безпілотників. Внаслідок цього загинула 93-річна жінка, а ще троє місцевих жителів (49-річний чоловік і дві жінки віком 55 і 66 років) отримали травми й були доставлені до лікарні.

Нагадаємо, під час нічного удару російських балістичних ракет по Київській області загинули батько і син, ще троє людей отримали поранення. Згідно з моніторингом ООН, з початку бойових дій в Україні постраждали щонайменше 33 878 цивільних осіб, з яких підтверджено загибель 11 284. Росія, яка протягом двох діб убила щонайменше 15 мирних жителів України, зокрема трьох дітей, звернулася до ООН зі скаргою на порушення прав людини в Курській області та вимагала засудження дій України.

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