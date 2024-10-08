РФ обстріляла Антонівку: одна людина загинула, шестеро поранені

Російські війська здійснили атаку на Антонівку, в результаті якої постраждало шість місцевих жителів. На жаль, одна людина загинула, і наразі служби встановлюють її особу.

Про це повідомив Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"До лікарні доставили чоловіків, 53, 48 та 27 років, а також 42-річну жінку. У потерпілих – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони – під наглядом лікарів", - розповів він про наслідки атаки.

Він повідомив, що також медики "швидкої" на місці події надали допомогу 46-річній місцевій жительці.

Нагадаємо, 8 жовтня РФ атакувала Харків, внаслідок чого було поранено 16 осіб, серед яких 16-річна дівчина.

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