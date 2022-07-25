На Херсонщині росіяни найняли загони “тітушок” для перефарбування української символіки

Намагання ворогів замалювати символіку своїм триколором марні.
Під впливом діяльності українського підпілля окупанти на Херсонщині найняли загони “тітушок” для перефарбування символіки України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни прирівняли будь-яку українську символіку до “екстремізму”, та полюють на учасників підпілля, проте марно. Для зафарбовування української символіки створено спеціальні групи, нібито з місцевих. Проте чомусь “місцеві” закривають обличчя масками, або зйомку проводять зі спини. Дивно, що приховувати молоді, яка нібито не робить нічого протизаконного на відміну від “екстремістів” з українського підпілля", - повідомляє джерело.
Також у Центрі додають, що намагання росіян замалювати символіку своїм триколором марні, адже в результаті це призводить лише до зворотного ефекту й української символіки в місті стає більше.
Нагадаємо, ЗСУ вдарили по Дар'ївському та Антонівському мостах під Херсоном, відрізавши окупантів від постачання зброї.
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