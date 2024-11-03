На Херсонщині росіяни обстріляли карету "швидкої": травмовані медики (фото)

На Херсонщині 3 листопада близько 11:00 російські окупанти завдали удару по селищу Білозерка . Внаслідок обстрілу постраждала бригада швидкої допомоги.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

В результаті обстрілу в Білозерці був зруйнований дах житлового будинку, вибито шибки та двері. Пошкоджено також покрівлю та вікна медичного закладу, а також автомобіль швидкої допомоги. Двоє медичних працівників отримали поранення.

У поранених медичних працівників виявили мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. Один із фельдшерів отримав уламкове поранення ноги. Чоловіків доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Внаслідок атаки також постраждав автомобіль швидкої допомоги.

Наслідки обстрілу / Херсонська ОДА

Нагадаємо, колишній міський голова і теперішній командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр Микола Зінько у інтерв’ю TSN.UA повідомив, що частину сил та засобів зі східного фронту ворог перекинув на Курщину. Він також зазначив, що після Курської операції українські військові відчули полегшення у застосуванні російських дронів.

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