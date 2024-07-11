Окупанти атакували рятувальників на Херсонщині — скинули вибухівку з безпілотника.

На Херсонщині під удар російських окупаційних військ потрапили українські рятувальники, які виконували свій обов'язок з ліквідації пожежі.

Про це повідомили у ДСНС.

Інцидент стався на території Білозерської територіальної громади. Спочатку внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Коли рятувальники прибули на місце і розпочали гасіння, окупанти здійснили підлий напад - з безпілотника скинули вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу / Фото: ДСНС України

На щастя, рятувальники встигли вчасно зреагувати та сховатися у безпечному місці. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв серед особового складу.

Цей випадок - не поодинокий. Протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу, спричинену ворожими обстрілами. Горіли житлові будинки, господарські споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення. Крім того, рятувальники загасили 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 гектара.

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого мешканця, який перебував в авто. Коли бригада “екстренки” прибула для надання допомоги постраждалому, то також потрапила під повторний удар російського безпілотника.

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