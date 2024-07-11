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На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу (фото)

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу (фото)

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу / Фото: ДСНС України

Окупанти атакували рятувальників на Херсонщині — скинули вибухівку з безпілотника.

На Херсонщині під удар російських окупаційних військ потрапили українські рятувальники, які виконували свій обов'язок з ліквідації пожежі.

Про це повідомили у ДСНС.

Інцидент стався на території Білозерської територіальної громади. Спочатку внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Коли рятувальники прибули на місце і розпочали гасіння, окупанти здійснили підлий напад - з безпілотника скинули вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців.

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу / © ДСНС України
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу / Фото: ДСНС України

На щастя, рятувальники встигли вчасно зреагувати та сховатися у безпечному місці. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв серед особового складу.

Цей випадок - не поодинокий. Протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу, спричинену ворожими обстрілами. Горіли житлові будинки, господарські споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення. Крім того, рятувальники загасили 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 гектара.

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу / © ДСНС України
На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на рятувальників, які приїхали гасити пожежу після обстрілу / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше ворог скинув вибухівку з дрона на місцевого мешканця, який перебував в авто. Коли бригада “екстренки” прибула для надання допомоги постраждалому, то також потрапила під повторний удар російського безпілотника.

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