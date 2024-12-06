На Херсонщині росіяни стягнули 300 човнів: чи є загроза форсування Дніпра

Близько 300 човнів зосередили окупанти на Херсонщині. Збройні сили України готові до будь-яких подій.

Про це заявив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин у телемарафоні.

Він також зазначив, що наявність човнів не свідчить про готовність РФ до серйозного наступу з форсуванням Дніпра біля Херсона.

"Не можна сказати, що це якась серйозна загроза. Для наступу необхідно переправити і бойову техніку. Для цього потрібно обладнати переправу, мати якісь засоби. А 300 човнів - на кожен посадять п'ять штурмовиків. Як вони будуть здійснювати ці переправи? - сказав він.

За його даними, сьогодні - під контролем українських військових перебуває ця ділянка.

"Тактика російських військ більше схожа на розвідувально-пошукові дії. Проте форсування Дніпра - це складна операція, яка потребує великої підготовки, якою важко заховатися перед сучасними засобами розвідки", - додав він.

Нагадаємо, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що російські війська готуються до можливого штурму правого берега Дніпра.

"Ми давно володіли цією інформацією та готувалися. Військові теж все розуміють. Будемо реагувати відповідно до ситуації", — зазначив він.