На Херсонщині росіяни вгатили по магазину та житлових будинках: є загиблі

Під час обстрілів Херсонщини загинув чоловік, ще 11 людей дістали поранення, серед них - дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни поцілили в адмінбудівлю та магазин. Зазнали пошкоджень також житлові квартали населених пунктів області, зокрема дві багатоповерхівки та 23 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопроводи, складське приміщення, господарські споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

"У проміжку між 06:00 10.08 та 06:00 11.08 під ворожим вогнем та авіаударами опинилися місто Херсон, а також Приозерне, Антонівка, Микільське, Одрадокам'янка, Білозерка, Садове, Станіслав, Понятівка, Правдине, Широка Балка, Берислав, Новодмитрівка, Придніпровське та Новорайськ", - додав Прокудін.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію через терор росіян. Прокудін закликав евакуюватися всіх, хто залишається у громадах зі складною безпековою ситуацією.

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