На Херсонщині росіяни вгатили у житлові квартали: багато поранених

Були також зафіксовані влучання в адмінбудівлю та приватну автівку.

Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину - обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Берислав, Новотягинку, Чайкине, Антонівку, Зміївку, Гаврилівку, Іванівку та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено два приватні будинки. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлю та приватну автівку", - написав він.

Через російську агресію 16 людей дістали поранення.

"Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили над територією нашої області один "Shahed-131/136", - додав Прокудін.

Раніше очільниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни все ще вірять, що зможуть взяти під свій контроль правий берег Херсонщини, але таких шансів у них немає. У результаті вдень і вночі не припиняються обстріли.

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