На Херсонщині росіяни замінували мости і дороги, якими люди тікали від окупації

На Херсонщині росіяни замінували мости і дороги, якими люди тікали від окупації

З Херсонщини, яку тимчасово загарбали російські окупанти, людям все складніше вибратися.

Окупанти замінували мости й дороги, якими мешканці Херсонщини намагаються виїхати на вільну від росіян територію.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що за минулу добу, 21 травня, вибухи та обстріли було чутно у всіх районах Херсонщини. А у населених пунктах Високопільської, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської, Великоолександрівської територіальних громад, які межують з сусідніми областями та перебува.ть на лінії фронту, відсутня вода, світло та газ.

"Стабільно складна ситуація на території всій області, минулої доби — вибухи та обстріли у всіх районах. Підтверджується інформація від жителів тергромад щодо мінування мостів та доріг, яким жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію", - йдеться у повідомленні.

Раніше військовий експерт пояснив, як зробити контрнаступ на Херсонщині переможним.

Нагадаємо, МЗС зробило заяву щодо "референдумів" на півдні України.

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