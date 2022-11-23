На Херсонщині російські окупанти полювали за головами громад, які не підкорилися ворогам

Стало відомо, за ким полював ворог.

Російська окупаційна влада на Херсонщині полювала за людьми, які залишалися вірними Україні.

Про це повідомляє МВС України у повідомленні у Facebook.

Серед постраждалих – активісти, учасники антитерористичної операції, колишні військовослужбовці та правоохоронці, які залишилися у Херсоні або в області під час окупації. Наразі не відоме місце знаходження деяких голів територіальних громад, які не підкорилися ворогам.

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Ситуація на Херсонщині

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що обстріли Херсона були прогнозовані. Також зараз найбільше боїв точиться на Бахмутському напрямку.

Тим часом колаборанти з Херсонщини і Запоріжжя втікають до Криму. Поплічники окупантів розселилися у двох пансіонатах Севастополя. Там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності, однак покарання неминуче.

Зауважимо, що правоохоронці відкрили 38 кримінальних проваджень за фактами обстрілів Херсонщини з боку окупантів.

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