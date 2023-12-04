На Херсонщині російський окупант застрелив командира і поранив товариша по службі: фото

Як з'ясувалося, загиблий та поранений перед цим кепкували з прізвища стрільця.

На Херсонщині сталася смертельна перестрілка російських військовослужбовців.

Про це повідомило джерело Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ.

"Внаслідок конфлікту замкомандира взводу 1 батальйону 1218 полку сержант Михайло Хохлов (на фото зліва) з АК-74 вбив свого командира Івана Кривошеєва (по центру) і поранив у шию товариша по службі Олександра Ликова (праворуч)", - йдеться у повідомленні.

Учасники перестрілки / Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

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Попередньо, напередодні події усі троє випивали, в якийсь момент з Хохлова почали кепкувати за його прізвище, що явно не сподобалося бійцю і він вихопив автомат.

Наразі стрільця затримано та передано на поруки комендатури 1218 полку окупаційної армії РФ.

Відомо, що більшість військовослужбовців цього полку мобілізовані, вони прибули з різних куточків Росії. В усіх трьох дома залишилися діти.

Нагадаємо, на південному фронті російських окупантів женуть в атаки на власні мінні поля.

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