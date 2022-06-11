На Херсонщині розвідники ЗСУ ліквідували групу російських десантників і захопили їхню зброю - ОК "Південь"

На Херсонщині розвідники ЗСУ ліквідували групу російських десантників і захопили їхню зброю - ОК "Південь"

На підрозділ російських окупантів українські бійці натрапили, просуваючись вглиб тимчасово окупованої території Херсонської області.

Розвідувальна група Збройних сил України знищила російських десантників під час вивчення маршруту просування вглиб окупованої Херсонщини. Українські бійці заволоділи зброєю та засобами зв'язку ворога.

Про це повідомили в ніч на 11 червня в пресслужбі оперативного командування “Південь”.

“У ході вивчення маршруту просування вглиб окупованої Херсонщини, наша розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їхньою зброєю та засобами зв’язку”, — йдеться в повідомленні.

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В ОК “Південь” також відзначили, що ворог продовжує вести бойові дії на зайнятому рубежі оборони. Окупанти не можуть просунутися на суходолі, тому “випробовують міць” українських позицій гелікоптерними ударами з повітря.

Ударом у відповідь українські гвинтокрили Мі-8 завдали удару по скупченню російських окупантів на Херсонщині, а винищувачі Су-27 — по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині.

Упродовж 10 червня на південному фронті знищили 39 окупантів та щонайменше 11 одиниць російської техніки:

танк Т-62;

4 броньовані і 3 вантажні автівки;

автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби “Борисоглебськ-2”;

2 гаубиці “Мста-Б”.

Нагадаємо, напередодні, 9 червня, Повітряні сили ЗСУ завдали ударів по позиціях російських окупантів одразу в 5 населених пунктах Херсонської області.

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