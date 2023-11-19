На Херсонщині Сили оборони знищили "Панцир-С1" вартістю $15 млн – потужне відео

Військові ЗСУ продовжують "мінусувати" техніку ворога.
Українські військові знищили у Херсонській області зенітний ракетно-гарматний комплекс окупантів "Панцир-С1". Вартість такої установки становить близько $15 млн.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"Окупанти на Херсонщині залишились без захисного панцира...ЗРПК "Панцир-С1" наші воїни безкомпромісно "мінуснули"! Слабкіший захист ворогів – потужніший тиск наших вояків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ЗСУ озвучили нову тактику росіян поблизу Авдіївки.
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